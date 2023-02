Luiken portiersloge Lonnekerspoorlaan gaan weer open voor bakje koffie: Richell (39) kan niet wachten

Toen Richell Cohen-Scheele (39) een paar maanden geleden tijdens een gezellige avond hoorde dat de karakteristieke portiersloge beschikbaar zou komen, wist ze het meteen zeker. „Daar wil ik iets horeca-achtigs beginnen, zei ik tegen Alex, mijn man.” Het markante gebouwtje, dat de entree vormt tot het Balengebouw waar onder meer De Twentsche Courant Tubantia huist, staat leeg sinds het najaar van 2022. Toen sloot koffiecorner Baal de deuren.

„Wat een leuk pandje, denk ik altijd als ik hier langs fiets”, zegt de nieuwe exploitant, die in Roombeek woont en volop potentie ziet voor haar op een beeldbepalende plek gevestigde Petit Koffie. „We zitten hier op een locatie waar iedereen langskomt, dat is wat me meteen trok.”

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe horecazaakje de eerste cappuccino of espresso schenkt. Cohen-Scheele is nog in afwachting van een vergunning van de gemeente en staat daarnaast nog voor een bescheiden verbouwing in en rond het pand. Zo wordt er binnen een kleine bar met drie á vier zitplekken geplaatst en heeft het gebouwtje vooral inwendig een fris likje verf nodig.

Verbouwen en vergunning

„Dat zal al met al nog wel een paar weken in beslag nemen”, zegt Cohen-=Scheele over de duur van de verbouwing en vergunningverlening. „Ik hoop dat het snel gaat, want het voorjaar nadert. Tegen die tijd kunnen gasten weer op het terrasje zitten, daarom zou het mooi zijn als we half april open kunnen. Ergens die maand zou ik toch wel mijn eerste gasten willen ontvangen.”

Petit Koffie wordt een andere horecagelegenheid dan Baal. „Het verschil is dat mensen straks met een klein gezelschap buiten en ook binnen kunnen zitten. Qua aanbod richten we ons op goede koffie met wat lekkers, dus een stukje appeltaart, een muffin of een mandje met croissants. Maar we gaan geen ijs verkopen en ook geen belegde broodjes en tosti’s. We richten ons op gasten die langskomen voor een lekker kop koffie, al dan niet to go.”

Dagzaak

‘We’ - dat zijn Cohen-Scheele en haar oudste zoon (23). De twee gaan de zaak voorlopig samen runnen. Dat doen de twee voorlopig van maandag tot en met zaterdag. „Het wordt een dagzaak van negen tot vijf. Misschien dat we in de zomermaanden op termijn langer openblijven, dat hangt er ook vanaf hoe goed het gaat lopen. Maar laten we eerst maar eens opengaan. Ik kan niet wachten.”