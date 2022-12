Luuk (31) vrolijkt de campus van de Enschedese universiteit op met zijn cartoons: ‘Met humor kun je alles zeggen’

Geen bestuur meer, landelijk onenigheid: ouderenbon­den Enschede stoppen ermee

ENSCHEDE - De Enschedese afdeling van de ouderenbond KBO-PCOB houdt per direct op te bestaan. De vijfhonderd leden hebben daar een brief over gekregen. Gebrek aan bestuursleden en onenigheid op landelijk niveau zijn de hoofdredenen.

6 december