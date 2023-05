Luxe wonen in Enschede: zoveel miljoenenwoningen zijn er in de stad

Sok in de mond, urine drinken en geslagen met staaf: jonge man gruwelijk mishandeld om drugs

Een sok in de mond, urine moeten drinken, een plastic zak over het hoofd, bewerkt met een ijzeren staaf en een taser: zwaar toegetakeld strompelde een jonge Hengeloër vorig jaar op 2 juni aan het einde van de ochtend de Bornsestraat in Hengelo op.