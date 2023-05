‘Mag het licht uit?’ Ook zo kan Enschede de eikenprocessierups bestrijden

Dennis Markink (23) ziet wildcard voor internatio­naal golftoer­nooi in Ambt Delden in rook opgaan door foutje Europese bond

Dennis Markink (23) verheugt zich al maanden op het grote internationale golftoernooi voor Europese toptalenten op ‘zijn’ baan van de Twentsche Golfclub in Ambt Delden. Maar een week voor de wedstrijd is de 23-jarige Boekeloër opeens zijn wildcard kwijt. Oeps foutje, sorry! „Dit is echt ongelooflijk.”