Man (34) die Nettorama in Hengelo overviel, sloeg mogelijk week eerder toe in Almelo

Hengelose journalis­te Fréderike Geerdink over drama in Turkije: ‘Veel gebouwen zakten als een kaarten­huis in elkaar’

Het aantal doden als gevolg van de aardbeving in het zuiden van Turkije neemt zo ongeveer per uur toe. De uit Hengelo afkomstige journaliste Fréderike Geerdink, jarenlang correspondent in Turkije, volgt het nieuws op de voet. Ze noemt de situatie ‘dramatisch'.

14:21