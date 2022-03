Man (66) overleden na geweldsincident in Enschedese woning, politie pakt 31-jarige verdachte op

De politie werd vrijdag aan het begin van de avond gealarmeerd op het geweldsincident in de woning , in de Enschedese wijk Pathmos. De hulpdiensten kwamen met zes auto's ter plaatse en de omgeving werd afgezet met linten. Een gewonde persoon is die vrijdagavond door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meteen is door forensisch specialisten een onderzoek gestart.

Aangehouden in horeca

Deze woensdagochtend maakt de politie bekend dat het slachtoffer, een 66-jarige man, maandag in het ziekenhuis is overleden aan zijn verwondingen. Een 31-jarige Enschedeër is vrijdagavond al aangehouden. De man was ten tijde van de arrestatie niet meer in de woning, maar in een horecagelegenheid in Enschede.