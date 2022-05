Man die Mercedes crashte bij school in Enschede had al jaren geen rijbewijs meer

De man die vrijdagmiddag met een Mercedes ML op vier geparkeerde auto’s botste bij een school in Enschede, beschikte al sinds 2019 niet meer over een rijbewijs. Dat was ingenomen, omdat hij volgens de politie ‘niet meer geschikt was om te rijden’.

Het was een klap die ze in de Enschedese wijk Wesselerbrink nog niet eerder hadden meegemaakt. Vrijdagmiddag knalde in een straat waar 30 kilometer per uur het maximum is de Mercedes met hoge snelheid op vier geparkeerde auto’s. Hoe hard de bestuurder gereden heeft, wordt nog door de politie onderzocht. Omstanders spraken over snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur, een van hen zag hem ‘met vier wielen los’ over een drempel vliegen.

Rijbewijs in 2019 ongeldig verklaard

Of de man, die in andermans auto reed, wordt vervolgd, hangt van de uitkomsten van het onderzoek af, maar dat hij niet had mogen rijden staat vast. De politie laat weten dat het rijbewijs van de bestuurder al in 2019 ongeldig was verklaard, omdat hij ‘niet meer geschikt was om te rijden’. Het betekent dat hij met een flinke schadepost komt te zitten, omdat de verzekering in zo’n geval niet uitkeert.

En die schade is er. De ravage van het ongeluk was enorm. Zo kwam een van de geparkeerde auto’s als gevolg van de botsing op een naastgelegen schoolplein terecht; het ijzeren hek kon de wagen niet tegenhouden. De brokstukken, van alle auto’s, lagen overal op de weg en het schoolplein verspreid.

Geen kinderen op schoolplein

Dat de basisschool gesloten was, en er dus geen kinderen waren - zij hadden anders pauze gehad - noemden ouders een geluk bij een ongeluk. Wel waren er kinderen bij de peuteropvang, die in hetzelfde gebouw gevestigd zit. Zij zouden om half één opgehaald worden door hun ouders, laat een medewerker weten. Het ongeluk gebeurde twee minuten daarvoor. Drie van de vier auto’s waren van haar collega’s.

Op het plaats delict liepen de emoties hoog op. Bekenden van de Mercedes-bestuurder, die als enige gewond raakte en door een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht, negeerden meermaals de rood-witte afzetlinten en scholden richting omstanders. Ook fotografen kregen er verbaal van langs.

Toedracht ongeluk wordt nog onderzocht

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De man - die nog niet door de politie gehoord is - zou een epileptische aanval hebben gehad, al wordt daar door sommigen aan getwijfeld: zij beweren dat hij onder invloed was van drugs. Of dat zo is, kan de politie op het moment nog niet zeggen. Er is bloedonderzoek gedaan en de uitkomsten daarvan zijn nog niet binnen.

Volledig scherm De Mercedes in Enschede liep flinke schade op. © News United | Dennis Bakker