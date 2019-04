Man gewond bij schietincident in centrum Enschede: dader voortvluchtig

Motorrij­der racet over fiets­strook door Enschede: rijbewijs kwijt

13:42 ENSCHEDE - Een motorrijder is dinsdagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Enschede. De man haalde meerdere auto’s, waaronder een rouwauto, rechts in over de fietsstrook. Bij die manoeuvre ging hij volgens de politie rakelings langs een aantal fietsers.