Man gewond bij steekincident tegenover winkelcentrum Deppenbroek

Het incident vond plaats op de benedenverdieping van een appartementencomplex recht tegenover de Albert Heijn op winkelcentrum Deppenbroek. De gewonde man kwam zelf uit de woning gelopen en was volgens ooggetuigen verwond geraakt aan een arm.

Wat er vooraf is gegaan aan het incident is vooralsnog onduidelijk. De politie rukte met vier auto's uit ter plaatse en om onderzoek te doen naar de toedracht. De man is voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend heeft de politie geen aanhouding verricht.