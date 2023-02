Manege mag minicamping beginnen: zoiets heeft Enschede nog niet

De manege-eigenaar heeft in principe groen licht gekregen. „Het is namelijk een nieuw vrijetijdsconcept in de stadsrand”, laten burgemeester en wethouders weten. De gemeenteraad moet er nog wel een klap op geven.

Het plan past volgens burgemeester en wethouders prima in het streven om het buitengebied toeristisch aantrekkelijker te maken. Bovendien worden sport en bewegen indirect gestimuleerd, omdat de manege meer cursussen wil aanbieden als de camping er eenmaal is. En meer bewegen is juist een van de speerpunten van het coalitieakkoord.

Bij manege en paardenpension Holzik Stables worden naast de reguliere lessen verschillende andere activiteiten georganiseerd, waaronder ponykampen en trainingskampen.

Haag om terrein

Het hippisch centrum aan de Allemansveldweg in het buitengebied had het verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Van tevoren had de eigenaar met alle omwonenden gesproken over zijn plannen. Naar aanleiding van deze gesprekken komt er een haag om het toekomstige campingterrein. De buren hebben geen bezwaren ingediend in de zes weken dat het ontwerpbestemmingsplan ter visie lag.

Illegale verbouwing

Een andere kwestie is de verbouwde schuur op het terrein van het paardenbedrijf. Omwonenden vrezen dat die gebruikt gaat worden als recreatiewoning. De schuur blijkt illegaal verbouwd. De eigenaar heeft de gemeente om legalisatie gevraagd, maar die zegt dat dat niet mogelijk is. Er speelt op dit moment een handhavingstraject, maar dat wordt afgehandeld buiten de aanvraag voor een minicamping.