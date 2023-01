Mariaparochie en Harbrinkhoek komende jaren een bouwput: ruimte voor huizen en bedrijven

Het plan Hondebrink wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari in stemming gebracht. De raad gaat het plan unaniem goedkeuren, getuige de reacties op de woningbouw tijdens de dinsdagavond gehouden commissievergadering. Het gaat om huizen nabij de kruising Almeloseweg/Slagenweg op het terrein van de voormalige garage Hondebrink in Mariaparochie, een locatie van één hectare. Tegen het voornemen zijn bovendien geen bezwaren (zienswijzen) ingediend.

Lokale woningbehoefte

Marian de Boer (Lokaal Sterk) vatte de stemming over het plan bondig samen: „Er wordt voldaan aan de lokale woonbehoefte. Dus wat ons betreft gaat de huidige bebouwing plat, goed saneren en beginnen met bouwen.”



Het plan van het grondverzetbebedrijf Kruse Groep uit Geesteren en Building Design Vastgoed - sinds 20220 eigenaar van de locatie - bestaat uit negentien grondgebonden woningen: vier rijtjeshuizen, twaalf twee-onder-één-kap woningen en drie vrijstaande woningen. Die huizen zijn met name bedoeld voor starters en senioren en in beperkte mate voor doorstromers.

Volledig scherm Artist impression van de bedrijven op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein De Krön II. © Building Design

Op elkaar afstemmen

Ook gemeenteraadslid Jasper Oude Vrielink (CDA) reageerde positief op het bouwproject. Toch had hij nog een aantal vragen over de situatie: „Er staan in Harbrinkhoek en Mariaparochie drie plannen op stapel: industrieterrein De Krön II, plan Dannenkamp IV en plan Hondebrink. Wat is de planning en wordt de uitvoering van al deze projecten op elkaar afgestemd? En heeft de gemeente contact met de marktpartij die ook voor de inschrijving zorgdraagt?”

Nog dit jaar bouwen

Wethouder Ursula Bekhuis vertelde dat plan De Krön - 1,4 hectare op de hoek Almeloseweg/Peuversweg - in de eerste helft van 2023 worden uitgevoerd. Volgens de ontwikkelaars van het terrein, de Kruse Groep en Building Design, hebben ondernemers inmiddels op alle tien kavels een optie genomen. Bovendien zou er een wachtlijst zijn van potentiële gegadigden.

De wethouder zei verder dat met de uitvoering van plan De Hondebrink in de tweede helft van 2023 wordt begonnen. Met de initiatiefnemers onderhoudt de gemeente contact. Bekhuis: „Maar zij gaan als verkopende partij over de inschrijving. Wat plan Dannenkamp betreft: die moet nog in procedure komen.” Bij Dannenkamp IV gaat het om dertien bouwkavels.