Marieke (26) uit Enschede verliest beide ouders en vecht nu zelf tegen kanker: ‘Je moet positief blijven’

Eigenaar nieuwe gym in Enschede zet trots opzij en omarmt reddingsac­tie: ‘Ik ben anders over twee maanden kapot’

1 februari ENSCHEDE - Het nieuwe sportcentrum van Angelogym op Het Diekman in Enschede is klaar om open te gaan. Het is echter zeer de vraag of dat gebeurt. Leden zijn daarom een crowdfundingsactie begonnen om de gym van Angelo Meola te redden.