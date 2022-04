Marit werd al heel jong moeder en baalt van het stigma: ‘Ik heb verschrikkelijke reacties gehad op social media’

Hond van Jeroen Heubach doodgere­den, dader gaat er vandoor: ‘Hij reed verschrik­ke­lijk hard’

GLANERBRUG - Wie was de man die maandag hondje Pippa doodreed op de Gronausestraat in Glanerbrug? Anne-Marie en haar man Jeroen Heubach proberen de dader te achterhalen. „We zijn niet boos, maar vooral verdrietig. We willen graag dat hij weet wat hij heeft aangericht.”

5 april