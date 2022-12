Mark (43) uit Enschede wordt sinds zondagmiddag vermist

MET VIDEO Dit hebben Lionel Messi en café Jansen en Janssen uit Enschede gemeen

ENSCHEDE - Ze hebben er even op moeten wachten, maar deze woensdag kunnen klanten van café Jansen en Janssen in Enschede genieten van de verwarmde kussens op het terras. Dure gasverslindende heaters weg, verwarmde kussens er in. En het mooie is dat het bedrijf dat de kussens levert ook de dure billen van stervoetballer Lionel Messi al heeft verwarmd.

