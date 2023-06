Marthe Munsterman van Ajax naar FC Utrecht

Jonge inwoner Deurningen moet de cel in én krijgt werkstraf voor oplichting via WhatsApp

In 2021 en 2022 komt op zeker 18000 mobiele telefoons een appje binnen. „Hoi mam, mijn telefoon is gecrasht en dit is mijn nieuwe nummer”, luidt de boodschap. Ontvangers die op het bericht ingaan vallen ten prooi aan een groep jonge Tukkers, die de zich kunst van het oplichten hebben aangeleerd. Ze maken duizenden euro’s buit.