Massa-ontslag bij Apollo Vredestein: 750 banen weg

Volgens de directie is de vestiging Enschede van de bandenfabriek al enkele jaren verliesgevend. De productie van goedkopere types banden is al deels verdwenen naar een zusterbedrijf in Hongarije en er gaat straks ook werk naar India. Wat in Enschede overblijft is de productie van landbouwbanden en premium-banden voor dure auto’s. De productie gaat terug van ruim 2 miljoen naar 500.000 banden voor personenwagens.

Toekomst veilig stellen

Het bedrijf zegt in een persverklaring: „Binnen de huidige marktomstandigheden kunnen bepaalde bandenmaten niet langer op een duurzaam en competatief niveau in Nederland worden geproduceerd. Om een stabiele toekomst voor het bedrijf in Nederland veilig te stellen, moet de fabriek Enschede zich daarom focussen op haar kracht zoals; kwaliteit, innovatie en productieflexibiliteit.”

In shock

„We zijn in shock. Dit hadden we niet zien aankomen”, zegt CNV-bestuurder Gerard van Dijk. Als er was doorgegaan in Enschede zonder in te grijpen had dit tot het faillissement kunnen leiden, zo kregen bonden en personeel vanmiddag te horen. De eerste ontslagen vallen in 2021.

Bureau Berenschot

Van Dijk vervolgt: „Ze hebben ons alleen grafieken getoond, waaruit blijkt dat het financiële resultaat van de fabriek in Enschede de laatste anderhalf jaar in het rood zit. Maar in hoeverre die kloppen, kunnen we natuurlijk niet direct beoordelen. De ondernemingsraad heeft Bureau Berenschot in de arm genomen om namens het personeel te onderzoeken of alles klopt wat er door de directie wordt beweerd.”

Sociaal Plan

„Ik had dit niet verwacht. Dit is een enorm klap”, zegt ook FNV-bestuurder Ashna Kamta. Volgens haar blijft het sociaal plan van 2016 van kracht. „Dat was een goed plan en geldt als uitgangspunt.”

Fabriek in Hongarije