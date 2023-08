Massaal zuidwaarts in de zomer, waarom doen we dat vrijwillig?

met video Gevangen in comforta­bel huis op bedrijven­ter­rein in Haaksber­gen: ‘Je krijgt het idee dat je wordt weggepest’

Het huis is ruim en comfortabel. Niks mis mee, dachten Jan Hesselink en echtgenote Hetty toen ze de woning aan de Eibergsestraat in 2002 kochten. Dat het optrekje in Haaksbergen een paar bedrijven als noabers had? Geen probleem. Twintig jaar later wordt hun woongenot verknald door de ‘pokkenherrie’ van de zware industrie die ongehinderd kon uitdijen. „We worden niet beschermd tegen de geluidsoverlast.” De Raad van State moet - wéér - uitkomst bieden.