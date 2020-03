Massaontslag bij Apollo Vredestein: grote schok om verlies 750 banen

UpdateENSCHEDE - Bandenproducent Apollo Vredestein in Enschede heeft donderdagmiddag een massaontslag aangekondigd: 750 banen verdwijnen in de bandenfabriek. Werknemers en vakbonden reageren geschokt op het desastreuze nieuws voor een van de grootste werkgevers van Twente.

Volgens de directie is de vestiging Enschede van de bandenfabriek al enkele jaren verliesgevend. De productie van goedkopere types banden is al deels verdwenen naar een zusterbedrijf in Hongarije en er gaat straks ook werk naar India. Wat in Enschede overblijft is de productie van landbouwbanden en premium-banden voor dure auto’s. De productie gaat terug van ruim 2 miljoen naar 500.000 banden voor personenwagens.

Door de aangekondigde reorganisatie blijven er vanaf volgend jaar nog 350 tot 400 werkplekken over. Het bedrijf zegt in een persverklaring: ‘Binnen de huidige marktomstandigheden kunnen bepaalde bandenmaten niet langer op een duurzaam en competitief niveau in Nederland worden geproduceerd. Om een stabiele toekomst voor het bedrijf in Nederland veilig te stellen, moet de fabriek Enschede zich daarom focussen op haar kracht zoals; kwaliteit, innovatie en productieflexibiliteit.’

In shock