Massa’s klanten voor Kim Kötter en Lisette Lubbers in Enschede, maar toch sluiten ze hun winkel

Illegale borrel in gemeente­huis: Berkelland schenkt zelf jarenlang alcohol zonder vergunning

BORCULO - De gemeente Berkelland heeft zelf jarenlang zonder vergunning alcohol geschonken in het gemeentehuis. De borrel na afloop van de raadsvergaderingen is daarom geschrapt, de kantine is tijdelijk drooggelegd. Pijnlijk, want de gemeente controleert anderen op de voorschriften.

6 januari