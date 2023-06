Max Verstappen-fans uit Twente vieren groot feest in Oostenrijk: ‘Om 9 uur trokken we eerste biertje open’

„Wat zegt u?”, schreeuwt Chiel Bonte door de muziek heen. Hij is dit weekend met acht vrienden uit Den Ham aanwezig bij de Grand Prix van Oostenrijk. Met een grote, rode vrachtwagen van zijn werkgever staat de groep op camping Oranje. Om de kameradengroep heen staan alleen maar Nederlanders. „Het is onze eerste keer. We hoorden dat het hier vorig jaar een groot feest was, dus dat wilden we meemaken.” Deze keer zijn de regels strenger dan in andere jaren.