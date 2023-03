Mayke en Colin halen verkort hbo-diploma in Enschede: 'Niet nog eens vier jaar naar school’

Jonge Hengelose studente doet geen oog meer dicht na verkrach­ting in haar slaap door goede vriend

Ze waren al jarenlang goede vrienden en toen Moniek steun zocht bij Guido stond hij voor haar klaar. De man bleef slapen in haar Hengelose woning. De jonge vrouw belandde in een nachtmerrie, vertelt ze in de rechtbank. „Je wist dat ik sliep en je verkrachtte me.”