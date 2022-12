Mazda dealer Kolenaar zet met overname voet op Achterhoekse bodem

ENSCHEDE Kolenaar neemt Mazda-dealer Maceda in Doetinchem over. Daarmee wordt het Enschedese automotive bedrijf de Mazda-dealer van Twente en de Achterhoek.

De naam Maceda verdwijnt. Het bedrijf in Doetinchem gaat verder als Kolenaar Doetinchem.

Maceda was een onderdeel van de Dago Groep in de Achterhoek. Die werd eind vorig jaar overgenomen door Huiskes-Kokkeler, waarmee de dealer van de Volkswagen Groep groeide naar tien vestigingen. De Mazda-tak van Dago gaat per 1 januari over naar Kolenaar, maar blijft wel als vestiging in Doetinchem bestaan.

Er werken nu nog vijf mensen bij Maceda, maar de werving van nieuwe medewerkers is begonnen. De uitbreiding heeft te maken met een steeds groter wordend werkgebied. „Er is meer personeel nodig om in Doetinchem straks dezelfde service te kunnen bieden als in Enschede”, legt directeur Han Kolenaar uit. Het gaat onder meer om een haal- en brengservice voor onderhoud en proefritten op locatie.

Samenvoeging

Eind vorig jaar sloot Kolenaar haar vestiging in Hengelo en voegde de bedrijfsactiviteiten samen op de locatie aan de Cromhoffsbleekweg in Enschede. Er kwam toen ook een nieuwe naam: Kolenaar Mobiliteit. De reden van het samenvoegen van zijn vestigingen in Twente is dat die afzonderlijk van elkaar te klein waren, aldus directeur Kolenaar. „Ze waren net iets te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. Samen kun je sterker de toekomst ingaan.”

Daartoe werd de vestiging in Enschede ook gemoderniseerd. De werkplaats in Enschede is verbouwd en uitgebreid, waarbij is ingehaakt op de trend van steeds meer elektrisch rijden. Mede met het oog op de klanten in Hengelo, is het bedrijf toen ook begonnen met proefritten op locatie en een haal- en brengservice voor onderhoud. Andere prioriteiten in zowel Enschede als Doetinchem zijn het verbeteren van het aanbod op het gebied van privé en zakelijke lease, duurzame mobiliteit en onlinebereikbaarheid.

Het familiebedrijf Kolenaar is ruim 90 jaar oud en 45 jaar Mazda dealer.