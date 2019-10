MBO Raad pleit voor een team dat diplomafraude opspoort

In mei van dit jaar beschreef deze krant al hoe makkelijk het was om aan een vervalst zorgdiploma te komen. Een vals diploma van het ROC van Twente dat door journalisten werd gekocht, werd door zorgwerkgevers niet als zodanig herkend. In de weken daarna kwamen bij de MBO-Raad nog meer signalen van diplomafraude binnen.

Foutje

Heerts heeft zich verbaasd over de brutaliteit van de vervalsers: „Het gaat gewoon heel openlijk op internet, via eigen sites of via Marktplaats. En er blijkt een markt voor te zijn. Met name in de branches waar de personeelskrapte groot is, zoals de installatietechniek en de zorg, blijkt het heel lucratief om diploma’s te vervalsen.” Volgens Heerts worden de gevolgen onderschat: „Als een ongediplomeerde installateur een foutje maakt in de meterkast en daardoor het huis afbrandt wordt dat niet gezien als schade door diplomafraude. En je wilt er niet aan denken wat ongediplomeerde mensen in de zorg aan schade kunnen aanrichten.”