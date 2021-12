ME ondersteunt brandweer in Enschede bij blussen

Top2000 dienst: ‘Dansen op de vulkaan’ vanuit Ontmoe­tings­kerk in Enschede

ENSCHEDE - ‘Dansen op de vulkaan’ en ‘Waiting on the World to Change’ zijn enkele van de popsongs die donderdag zijn te horen in de online Top 2000-dienst vanuit de Ontmoetingskerk in Enschede. Dominee Hennie Marsman vertelt over deze bijzondere samenwerking van de protestantse kerken van Glanerbrug, Losser en Enschede.

29 december