Mechteld uit de kleren om stamkroeg in Enschede te redden

De discussie over Zwarte Piet? Die hoort wat het Enschedese college betreft in de maatschap­pij en niet in de raadszaal

3 december ENSCHEDE - Het Enschedese college van burgemeester en wethouders houdt zich verre van de discussie over het verwijderen van boeken uit de bibliotheek, waarin Zwarte Piet staat afgebeeld of beschreven. „De bibliotheek besluit over haar collectie en niet de gemeente Enschede.”