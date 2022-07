Meer voertuigen gestolen in Twente, vooral in Enschede hebben dieven het op je auto gemunt

Cijfers per gemeenteENSCHEDE - Het aantal autodiefstallen is in Nederland voor het eerst in twintig jaar gestegen. In Twente en het oostelijk deel van de Achterhoek worden in Enschede de meeste auto's gestolen. In Oost Gelre staat je voertuig veilig: daar werd in de eerste helft van 2022 geen enkele aangifte van autodiefstal gedaan. Dat meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

In de eerste helft van het jaar werden in Enschede 226 voertuigen opgegeven als gestolen. Een jaar terug waren dat nog 159 voertuigen. Een forse toename. Het gaat dan vooral om de diefstal van bromfietsen. Daarin verschilt Enschede niet van andere grote gemeenten in Nederland. Ook Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Rotterdam kennen relatief veel voertuigdiefstallen.

Oost Gelre

Waar in Enschede je voertuig niet altijd even veilig staat, is dat in Oost Gelre juist wel het geval. In de eerste zes maanden van 2022 werd geen enkele keer aangifte gedaan van voertuigdiefstal in deze Gelderse gemeente. En aangezien ook in het eerst halfjaar van 2021 dat het geval was, lijkt het dievengilde Oost Gelre niet actief.

Ook in andere gemeente en Twente en de Achterhoek worden relatief weinig voertuigen gestolen. In veel gemeenten werden in de eerste helft van dit jaar maximaal vijf voertuigen ontvreemd. Uitzonderingen zijn Hengelo en Almelo met respectievelijk 62 en 54 aangiftes van diefstal. In Rijssen-Holten werd van januari tot en met juni 8 keer een voertuig gestolen.

Hoe voorkom je diefstal?

Maar wat kan je doen om te voorkomen dat je auto of bromfiets wordt gestolen? Verzekeraar Interpolis geeft op haar website verschillende tips om het dieven zo moeilijk mogelijk te maken. Die tips lopen bij auto’s uiteen van hele logische zaken als je auto altijd goed af te sluiten tot aan het investeren in een extern stuurslot. Maar garantie dat je voertuig überhaupt niet wordt gestolen heb je nooit.

Bij verzekeraar Ohra wijst men ook naar het goed opbergen van autosleutels, in bijzonder bij auto's met een keyless entry-systeem. Met geavanceerde apparatuur kunnen dieven deze sleutels namelijk uitlezen en de kopiëren, waarmee ze vervolgens de auto kunnen openen. Door de sleutel veilig op te bergen, voorkom je dat dit gebeurt. Volgens politie Oost-Nederland doe je dat het beste door de sleutel in een blik te bewaren. Dat maakt het kopiëren van de sleutel vrijwel onmogelijk.

Landelijk

Het aantal autodiefstallen in heel Nederland lag tot en met juni van dit jaar op 2900. Dat is zo'n 13 procent meer dan een jaar terug. De autodieven hebben het vooral gemunt op oudere auto’s zonder alarmsystemen. Toyota's worden het vaakst gestolen: 476 keer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar. Naast Toyota's worden ook Volkswagens, Peugeots en Renaults vaak gestolen. In vier op tien diefstallen wordt de auto teruggevonden.

Er zijn niet alleen meer personenauto’s gestolen, maar ook meer motorfietsen, brom- en snorfietsen en lichte bedrijfswagens. De diefstal van deze vervoermiddelen nam toe met elk tussen de 30 en 40 procent.