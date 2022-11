Meldpunt voor UT-medewerkers die te maken hebben met intimidatie, haatreacties of bedreiging

Het meldpunt is een initiatief van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Wetenschappers kunnen via een website hulp krijgen, als ze te maken krijgen met intimidatie, haatreacties of bedreiging.

Met een bericht naar het meldpunt houdt het dus niet op. „Wanneer een wetenschapper van de UT zich daar meldt, nemen we binnen een werkdag contact op. Het kan tenslotte ook gaan om een acute bedreiging”, aldus een UT-woordvoerder. In ieder geval krijgen wetenschappers direct tips over hoe om te gaan met een bedreiging, intimidatie of haatmail.

Dat soort voorvallen heeft zich de afgelopen jaren ook voorgedaan op de UT. Bijvoorbeeld in het geval van Femke Nijboer, universitair docent, die door een pittige column in de coronaperiode overspoeld werd met honderden reacties, waarbij haar Instagram-account werd gehackt en de UT allemaal klachten over haar kreeg.

In debat mengen

Dezelfde reacties kreeg hoogleraar Stefano Stramigioli van de UT te verwerken, toen hij op de deur van zijn kantoor een briefje plakte dat hij geen ongevaccineerden meer toe zou laten. „Wij willen juist dat onze wetenschappers zich in het maatschappelijk debat mengen. Daar moeten ze zich veilig bij voelen. Vandaar dat we meedoen aan dit meldpunt”, legt de woordvoerder uit.

Een ander voorbeeld waarbij op sociale media heftige, soms persoonsgerichte reacties kwamen, was na een artikel in Tubantia over maandverbandgebruik op de UT. In dat geval werd de medewerker diversiteit en inclusie van de UT aangesproken. „Het zijn soms kleine gevallen. Een vervelend mailtje bijvoorbeeld”, legt de UT-woordvoerder uit.

Privégegevens

„Daar hebben wij niet altijd zicht op. Maar het is wel handig dat te melden. Dan kunnen we medewerkers adviseren, bijvoorbeeld over hoe ze kunnen voorkomen dat privégegevens via hun sociale media-accounts bekend kunnen worden. Of over hoe ze hun situatie kunnen de-escaleren.”