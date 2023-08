Melinda begint snoepwalhalla in Enschede: 'Alle TikTok-trends onder één dak'

Mag ik eerst mijn moeder bellen?’, vraagt de Twentse hooligan, als de politie hem komt halen

Ze bellen aan, bonken op de deur, roepen door de brievenbus. Het is ‘klapdag’ voor de politie in het onderzoek naar de Hammarby-rellen. ‘Doe open!’ Maar binnen in de Enschedese huurwoning blijft het 20 minuten lang stil. Slaapt ie nog? Verschuilt hij zich? Of is hij weg? Dan gaat ineens de klink omlaag en krijgt de hooligan een gezicht. „Mag ik eerst mijn moeder bellen?”