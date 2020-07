Melody (17) wil kapster worden, school waarschuwt voor overgewicht: ‘Schaam je, ROC van Twente’

Tweede aangifte van smaad tegen onderzoe­ker Enschedese vuurwerk­ramp

14:13 ENSCHEDE – Er is een tweede smaadaangifte tegen ramponderzoeker Paul van Buitenen in de affaire rond de vuurwerkramp. Ook branddeskundige Fred Vos heeft aangifte gedaan. Vos meent dat de brandweerlieden onterecht mede-schuldig worden gemaakt aan de ramp in Enschede.