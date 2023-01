Met bekeruitschakeling eindigt ook optreden van reservedoelman Robin Jalving bij Heracles: ‘Heb m’n visitekaartje afgegeven’

De uitschakeling van Heracles Almelo in het bekertoernooi heeft ook consequenties voor Robin Jalving. De 22-jarige doelman mocht tegen Go Ahead Eagles eindelijk zijn debuut maken voor de Almelose club. Voorlopig blijft het daar ook bij voor hem. „Dat is het lot van de reservekeeper.”