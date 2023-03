Met dank aan boeren in Boekelo en Lonneker, krijgt dit bedrijf nu duurzame stroom

Pontus is nu de gelukkige. Het metaalverhardingsbedrijf in Enschede krijgt de elektriciteit direct geleverd door Enschede Energie. Met dank aan agrariërs in Boekelo en Lonneker. Op hun terreinen liggen namelijk drie zonnedaken die voldoende energie opleveren om Pontus vooruit te helpen.

Wat is het voordeel?

Pontus is specialist in het harden van metaal. In Enschede worden metalen delen verhit tot een temperatuur van 1.000 graden, waardoor ze harder worden. En daar wordt veel energie voor gebruikt. „En dat maakt dat er behoefte is aan betaalbare en duurzame elektriciteit”, zegt Pieter van der Woude van Enschede Energie. De duurzame energiecoöperatie gaat deze samenwerking voor het eerst aan. Als de zon niet of onvoldoende schijnt, neemt Pontus stroom af van andere opwekkers. Daarvoor wordt dan de geldende marktprijs betaald. Wat is dan het voordeel van deze samenwerking?

Quote Volgend jaar willen we zo’n model ook uitrollen voor huishou­dens Pieter van der Woude, Enschede Energie

Volgend jaar ook voor huishoudens

„Je kunt prijsafspraken maken die voor beide partijen gunstig zijn”, aldus Van der Woude. „Pontus betaalt in dit geval een lager tarief dan via een regulier energiecontract. En wij ontvangen ook wat meer voor onze stroomverkoop.” Nu worden drie zonnedaken gekoppeld aan één afnemer, Pontus in dit geval. „Er zijn al meer bedrijven die interesse hebben getoond. Volgend jaar willen we zo’n model ook uitrollen voor huishoudens. Daar zijn we nu druk mee bezig.”