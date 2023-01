Met de oceaanroeiboot Van New York naar Rotterdam voor het Ronald McDonald Huis: ‘Bang? Nee, ik ben niet bang. Mijn vrouw wel’

De motivatie is de onweerstaanbare behoefte aan de ultieme fysieke, maar vooral mentale uitdaging. „Na dit avontuur is er geen next level meer. Dat is mooi.” Maar waar begin je aan? En waarom doe je jezelf dit aan? De heren krijgen dit soort vragen bijna dagelijks. Ze moeten zelf op zoek naar antwoorden, weten het eigenlijk niet. „Zo’n langdurige inspanning is niet te trainen.”