Met dit filmpje hoopt Twente Airport onder miljoeneninvestering uit te komen

Jongste Twentse politie­baas ooit (35) vertrekt: ‘Ze vroegen vaak: ‘Hoe oud ben je eigenlijk?’

ENSCHEDE - Ze werd in Twente de jongste politiebaas ooit, nu gaat Karlijn Baalman (35) het korps verlaten. Een gesprek over haar leeftijd, zes seksende mensen in een busje, de persconferentie rond de viervoudige moord en het handhaven van coronamaatregelen. „Wij hadden wel wat anders te doen.”

17 november