Met een kamerplant naar het theater: het kan allemaal bij De Harmonie

Aarzelend loopt de theaterbezoeker over het Wilminkplein. In zijn handen een kamerplant. Want dat stond op de uitnodiging. Enige twijfel is er wel: is dit nu echt de bedoeling van het avondje theater? Bij de ontvangst in het Muziekcentrum lopen gelukkig meer gasten rond. Mét plant in de hand.