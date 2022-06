Met het glas in de hand genieten van polo levert stichting Kans voor een Kind 17.500 euro op

ENSCHEDE - Een sport die we in Nederland niet vaak zien, maar des te spectaculairder is: polo. Niet in het water, maar op paarden. Zaterdag was het de zesde keer dat het Twentsch Polo toernooi werd gehouden. En mooi: er werd 17.500 euro opgehaald voor de stichting Kans voor een Kind.