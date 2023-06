Met het nodige geluk overwon oud-Hengeloër een hersentumor, hij leeft al twaalf jaar verder

Zijn wil om te overleven is enorm. „Ik voel me harstikke fit”, zegt Fons de Visser met een brede lach. Hoe anders was dat in 2011. Na een epileptische aanval ging hij gestrekt naar het ziekenhuis. „Dat was al een signaal dat het mis was”, zo geeft hij aan. En mis was het inderdaad. In zijn hersenen werd een glioblastoom ontdekt. „Zo’n blastoom noemen ze ook wel de Terminator. Dan weet je het wel.”