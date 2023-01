Met pijn in het hart sluit Sander Leurink de laatste grote discotheek van Hengelo: ‘Ik ben groot geworden met disco’

Het ene na het andere paard zakt weg in gedempte sloot in Haaksber­gen: ‘Waarom staan hier geen bordjes?’

HAAKSBERGEN - Voor iemand het door had, was het gebeurd. Pony Gentil zakte zondag tijdens een tochtje door het buitengebied van Haaksbergen ineens tot haar middel weg in drijfzand. En ze was niet de eerste die dat op die plek overkwam. „Waarom staan hier geen waarschuwingsbordjes?”, vraagt haar baas Marlien van Kempen zich af.

19:35