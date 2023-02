Met samenscholingsverbod gaat winkelcentrum Hengelo strijd aan met hangjongeren: ‘Er hangt een onprettige sfeer’

Sportwet­hou­der en voorzitter van een sportclub tegelijk? In Almelo gebeurt het, ‘maar ik zou het nooit doen’

ALMELO - Hij is wethouder sportzaken van de gemeente Almelo, maar Jan Martin van Rees is ook voorzitter van de plaatselijke tourclub Ruiten Drie. Is hier sprake van belangenverstrengeling? De wethouder zelf is zich van geen kwaad bewust. Volgens professor bestuursrecht Albertjan Tollenaar gaat deze ‘dubbele pet’ geheid wringen. „Ik zou dit zelf nooit doen”.

