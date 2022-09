Met stoom en kokend water een huis voor twee weken in de Diekmanhal: ‘Het kinderdagverblijf hiernaast heeft speelgoed gebracht’

Achterhoe­ker Wico (48) al sinds mei vermist; laatst gezien in Enschede

ENSCHEDE/BORCULO - De politie maakt zich zorgen over Wico van Leeuwen (48) uit Borculo. Van de Achterhoeker ontbreekt al enkele maanden ieder spoor. Hij is medio mei voor het laatst gezien in de Enschedese wijk Wesselerbrink.

21 september