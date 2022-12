Michael Sijbom (Landschap Overijssel): ‘Luchthaven kan zonder te vliegen bijdragen aan Twents geluk’

Met enige verbazing las ik het bericht las dat de gemeenteraad van Enschede een onderzoek wil naar een burgerluchthaven. De uitkomsten laten zich al raden: veel maatschappelijke kosten en nauwelijks opbrengsten. En dan hebben we het nog niet over de overlast, natuur- en milieuschade en dergelijke in grote delen in het hart van Twente.

Bruto Twents Geluk

De miljoenen euro’s gemeenschapsgeld zouden beter besteed kunnen worden aan een realistisch onderzoek naar de voormalige militaire vliegbasis die écht bijdraagt aan het Bruto Twents geluk als de ambitie van de regio. Als directe ‘buren’ van dit gebied hebben ‘we’ - Landschap Overijssel - niet alleen een groot groen hart hiervoor maar zien we ook de mogelijkheden die er zijn om juist iets te kunnen betekenen voor de echte uitdagingen waar Enschede en Twente voor staan. Dat is het bieden van een zodanige woon- en werkomgeving die dusdanig onderscheidend is dat hoogwaardige werkgelegenheid zich in de regio wil vestigen. Rust, ruimte voor ontspanning en schoonheid van de omgeving zijn daar cruciaal voor. Het is het Bruto Twents geluk in optima forma.

Nooit winstgevend

De afgelopen decennia is er veel onderzoek verricht naar de voors en tegens van burgerluchtvaart. Met als nuchtere en harde conclusies: een regionaal vliegveld kan nooit winstgevend zijn. Al deze luchthavens in de regio kosten maatschappelijk belastinggeld.

Daar komt bij dat de impact van een actieve luchthaven op de leefomgeving enorm is. Geluidsoverlast voor de stad Enschede, met aanvliegroutes over woonwijken in omliggende gemeenten als Oldenzaal, Hengelo en mijn oude gemeente Losser. Om nog maar te zwijgen over de impact van laagvliegroutes: zie de discussie over vliegveld Lelystad, waar zelfs tot aan Drenthe en delen van Overijssel overlast te verwachten is.

Gevolgen voor natuur

Ook de natuureffecten zijn significant: de verstoring van fauna en de opnieuw dreigende bomenkap voor de aanvliegroute. Voor de realisatie van een burgerluchthaven werd in 2016 maar liefst 850 hectare bos bedreigd. En dan de klimaateffecten. We moeten niet méér vliegen maar juist minder vanwege de uitstoot van stikstof en CO2. Dit voorstel is dan ook een klap in het gezicht van de agrarische sector, die terecht klaagt dat andere sectoren juist te weinig hoeven te doen om de uitstoot terug te dringen. Of wil de gemeente Enschede grootschalig agrarische bedrijven opkopen om aan de stikstofeisen te voldoen?

Als argument voor een vliegveld wordt vaak de werkgelegenheid gebruikt. Maar ook hier is de nuchtere conclusie: een burgerluchthaven levert nauwelijks banen op. Daarbij komt dat Twente momenteel juist handen tekort komt in vele beroepsgroepen en er behoefte is aan werknemers die zich in deze regio willen vestigen. De kwaliteit van de leefomgeving is hierbij van groot belang. Zijn er mooie huizen, hoe is het met de natuur en de recreatiemogelijkheden? Willen ‘we’ echt concurrerend zijn ten opzichte van andere regio’s, dan zullen we juist moeten investeren in die kwaliteit en niet daar afbreuk aan doen door natuur, landschap en rust op te offeren. En dan zou een andere invulling van het vliegveldgebied juist aan te moedigen zijn.

Quote Duurzame ontwikke­lin­gen in dit gebied met aandacht voor rust en ruimte voor ontspan­ning: dat is een vlucht naar voren Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel

Duurzame ontwikkelingen

De gemeenteraad van Enschede kan beter het geld kunnen steken in een onderzoek naar de mogelijkheden voor natuur-inclusieve woningbouw en landbouw, recreatie, natuur, zorg, energieopwekking en andere duurzame economische ontwikkelingen. Ofwel: het vliegveldgebied als aanjager van het Bruto Twents geluk, maar dan zonder luchtvaart. Dat zou een vlucht naar voren zijn en niet een droomvlucht naar boven.

En ja, voor de vakantieganger: op nog geen drie kwartier van Enschede ligt bij Munster een mooie luchthaven. Met een nog snellere treinverbinding is die voor de verstokte vliegfanaat nog beter te bereiken.

Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel