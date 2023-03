Miljoen euro voor feestje rond 700-jarig bestaan Enschede: ‘Mag geen eenmalige confettishow worden’

Leerlingen schrikken als ze hun nieuwe leraar Nederlands googelen: Thijs na twee werkdagen ontslagen

Het Montessori College Twente in Hengelo heeft docent Thijs Poelhekke uit Heino na twee werkdagen ontslagen vanwege ophef over stokoude berichten op sociale media. En dat terwijl de schoolleiding wist van de extreme berichten toen hij in dienst werd genomen en hem juist een tweede kans wilde bieden. „Ze zijn gezwicht voor ophef. Heel slecht.”