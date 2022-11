‘Miljoenenstrop met jeugddossier GGD Twente kost Enschede misschien wel niks’

Denneboom maakt zich zorgen over het geflopte project. Zes jaar geleden gaven de GGD Twente samen met de collega’s in Utrecht en Noord-Holland een bedrijf de opdracht om een digitaal dossier voor de jeugdzorg te maken. Dat moest een systeem worden waar jeugdhulpverleners per kind de ontwikkeling konden volgen en aanvullen en waar ouders en kinderen ook zelf bij zouden kunnen. Nu zes jaar later is er een streep doorgezet.

Dat heeft de GGD Twente tot nu 4 miljoen euro gekost. Het is weggegooid geld, er ligt niks waar de GGD mee aan het werk kan. De GGD valt terug op het oude digitale systeem. Hulpverleners kunnen daar bij, maar ouders en kinderen moeten het opvragen, ze kunnen er niet zelf inkijken. Hoewel het oude systeem aan vervanging toe is, is de privacy wel gegarandeerd. „We zijn wettelijk verplicht om een digitaal dossier te hebben en de host is verplicht een veilig systeem te garanderen”, aldus Van Houdt.

Spaargeld

De 4 miljoen euro die de hele project tot nu heeft gekost, moet worden betaald door de veertien Twentse gemeenten. Maar dat kost ze nu waarschijnlijk niks, antwoordt Van Houdt op vragen van Denneboom. Dat kan vermoedelijk worden betaald met spaargeld van de GGD. Sowieso 1,7 miljoen euro. De overige 2,3 miljoen is mogelijk ook te vinden binnen SamenTwente, waar de GGD een onderdeel van is. Daarmee is het indirect toch geld van de gemeente.

De drie GGD’s gaven de opdracht in 2016 aan een bedrijf dat een nieuw systeem zou ontwikkelen dat makkelijk maar veilig toegankelijk zou zijn voor iedereen. Elke keer als het bedrijf dacht klaar te zijn, werd het weer teruggestuurd omdat het digitale dossier niet voldeed. Vorig jaar is de rechter eraan te pas gekomen, en dit jaar opnieuw. Nu is voor de GGD’s de maat vol.