Minder dan helft kiezers in Enschede en Almelo ging stemmen: ‘Heel zorgelijk’

‘Ik stem PVV, omdat de rest allemoal leugenoars bint’: zoveel mensen zoveel keuzes, ook in arbeiders­wijk Vel­ve-Lindenhof

ENSCHEDE - Velve-Lindenhof is een arbeiderswijk waar relatief veel stemmen naar de PVV gaan. De partij deed vier jaar geleden voor het eerst mee in Enschede en haalde toen direct drie zetels. Een van de stemmen was toen van de 31-jarige Michal. Maar dit keer kiest hij voor Forum voor Democratie, zegt hij.

16 maart