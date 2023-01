Minder pijnlijk: dit Twentse apparaat moet ‘martelwerktuig mammograaf’ doen vergeten

Poep tegen het plafond, complete rijstta­fels in de sifon: dit bedrijf verhelpt 125 verstoppin­gen per dag

Poep tegen het plafond. Complete rijsttafels in de afvoer. De monteurs van Riool Reinigings Service uit Enschede verhelpen in Twente zo’n 125 verstoppingen per dag. En dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Een ochtend in het spoor van Ricardo (31), die in een branche werkt waar niks normaal is. „Als ik thuis ben, ga ik eerst douchen.”

20 januari