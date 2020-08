Ministerie wist vanaf begin dat CoronaMelder het niet op alle mobieltjes zou doen

Enschedese kinderen doen auditie voor tv-serie: ‘Beroemd? Nee, dan wil iedereen dingen van je’

17 augustus ENSCHEDE – Een rol in een tv-serie? De kinderen die zaterdagmiddag in Enschede meededen aan de auditie dromen ervan. Niet zozeer om beroemd te worden. Want dan wil iedereen dingen van je, denken Jodi (7) en Jimme (6). „Dat is stom. Maar spelen is gewoon leuk.”