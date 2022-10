Ministers Harbers op Universiteit Twente: ‘Al jullie kennis per direct nodig’

Is Michael B. een simpele klusjesman of toch de grote man achter een drugslab in Enschede?

ENSCHEDE Als de politie op 5 april van dit jaar binnen valt in een pand aan de Seizoensweg in Enschede, wordt daar een drugslab aangetroffen. Michael B. (35) is aanwezig in het pand en hij wordt in handboeien afgevoerd naar het arrestantencentrum in Borne. Dinsdag moest B. zich voor de rechtbank verantwoorden voor zijn mogelijke rol bij het drugslab.

