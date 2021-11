Miryams dochter Esra wilde zelfmoord plegen, vier jaar later is ze er nog, dankzij de juiste hulp: ‘We hadden eerst niks door’

Esra is de oudste van het gezin en rolde overal doorheen. Huilen? Deed ze nooit. Als kind was ze altijd vrolijk. Ze ontwikkelde zich snel, had veel vriendinnen en volgde al op jonge leeftijd een vooropleiding dans om van deze uitlaatklep later haar werk te maken. Ze was een dochter waar Miryam zich eigenlijk nooit zorgen over hoefde te maken. Maar toen werd Esra in 2018 ernstig psychisch ziek.