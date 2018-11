Mogelijke doorbraak: arrestatie op snelweg na viervoudige moord Enschede

Non-stop in andere wereld tijdens Overkill in Enschede

12:17 ENSCHEDE - Twee dagen lang - 48 uur - kon je je non-stop in een andere wereld wanen in het oude ziekenhuis aan het Ariënsplein in Enschede. Daar was afgelopen weekeinde het Overkill Festival, waarbij technologie en onsterfelijkheid centraal stonden.