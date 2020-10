Moordenaar Sandra (18) opnieuw gewelddadig: straf verlengd

Enschedese winkeliers houden hoop in opnieuw bange dagen: ‘Je proeft de angst weer’

11 oktober ENSCHEDE - Terwijl in april veel ketens hun vestigingen in de Enschedese binnenstad sloten, bleven alle winkels in de Haverstraatpassage open. Door eenheid uit te stralen, probeerden ze klanten te blijven lokken. Een half jaar later zijn het opnieuw bange dagen. „We houden hoop. Wat kunnen we anders?”