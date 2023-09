Moordverdachte Hamid S. blijft vastzitten tot aan proces in januari

Zelfs op een terras in Hengelo is het al normaal om in het Engels te moeten bestellen

Het overkwam me al een paar jaar geleden. Sta je in een broodjestent in hartje Amsterdam, word je aangesproken met ‘What can I get for you?’ Tja, waar dat toen nog enigszins bijzonder was, is het nu de normaalste zaak van de wereld. Die maakt dat ik nu in de meeste grote steden bijna standaard in het Engels begin.